Ульяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: Василий
ЯГРЕНЕВО ЛУКИНО МК-1833 У кого кто родился 09/23.07.1833 Девятаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Каллиник ... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1833
Сын: Калина Александров
Отец ребёнка: Александр Прокопьев
МК-1833 У кого кто родился 09/23.07.1833 Девятаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Каллиник Молитвовал, имя н... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Дементий Александров
Отец ребёнка: Александр Прокопьев
МК-1835 01/02.08.1835 Перваго числа Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Дементий Молитвовал, имя нарек и крещение ... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1839
Сын: Прохор Александров
Отец ребёнка: Александр Прокопьев
МК-1839 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 04/05.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокопиева сын Прохор Лета 14 дней Какою болезнию. От корюхи Прих... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Прокопьев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно