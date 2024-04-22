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Ульяна Васильева

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО ЛУКИНО МК-1833 У кого кто родился 09/23.07.1833 Девятаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Каллиник ... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1833

Сын: Калина Александров

Отец ребёнка: Александр Прокопьев

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1833 У кого кто родился 09/23.07.1833 Девятаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Каллиник Молитвовал, имя н... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Дементий Александров

Отец ребёнка: Александр Прокопьев

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 01/02.08.1835 Перваго числа Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Дементий Молитвовал, имя нарек и крещение ... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1839

Сын: Прохор Александров

Отец ребёнка: Александр Прокопьев

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 04/05.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокопиева сын Прохор Лета 14 дней Какою болезнию. От корюхи Прих... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Прокопьев

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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