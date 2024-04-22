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Дементий Александров

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1835

Отец: Александр Прокопьев

Мать: Ульяна Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 01/02.08.1835 Перваго числа Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Дементий Молитвовал, имя нарек и крещение ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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