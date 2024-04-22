Дементий Александров
Место рождения
Дата рождения01.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1835
Отец: Александр Прокопьев
Мать: Ульяна Васильева
МК-1835 01/02.08.1835 Перваго числа Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Дементий Молитвовал, имя нарек и крещение ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно