Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1801 14.03.1801 Деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила дочь Дарью которая крещена того же числа Восприемницей была той же деревни крестьянская дочь девица Дарья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1801
Дочь: Первая Дочь Дарья Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
МК-1801 14.03.1801 Деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила дочь Дарью которая крещена того же числа Восприемницей была той же деревни крестьянская дочь девица Дарья... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1803
Дочь: Вторая Дочь Дарья Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
МК-1803 18.03.1803 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила дочь Дарью которая крещена 22го дня священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Акилина Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
МК-1806 19.03.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянина Прокопия Сергеева дочь Акилина 9ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василием Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1807
Сын: Александр Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
МК-1807 18.03.1807 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила сына Александра которой крещен 21го числа священником Яковом Петровым с диаконом ... Показать все
Смерть
Неизвестно