Первая Дочь Дарья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Дочь Дарья Прокопьева

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.03.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1801

Отец: Прокопий Сергеев

Мать: Матрона Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 14.03.1801 Деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила дочь Дарью которая крещена того же числа Восприемницей была той же деревни крестьянская дочь девица Дарья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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