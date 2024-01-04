Первая Дочь Дарья Прокопьева
Место рождения
Дата рождения14.03.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1801
Отец: Прокопий Сергеев
Мать: Матрона Яковлева
МК-1801 14.03.1801 Деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила дочь Дарью которая крещена того же числа Восприемницей была той же деревни крестьянская дочь девица Дарья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно