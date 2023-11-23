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Акилина Прокопьева

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

19.03.1806

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Прокопий Сергеев

Мать: Матрона Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 19.03.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянина Прокопия Сергеева дочь Акилина 9ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василием Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.03.1806
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 19.03.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянина Прокопия Сергеева дочь Акилина 9ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василием Стефа... Показать все

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