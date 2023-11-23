Акилина Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти19.03.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Прокопий Сергеев
Мать: Матрона Яковлева
МК-1806 19.03.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянина Прокопия Сергеева дочь Акилина 9ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василием Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1806
МК-1806 19.03.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянина Прокопия Сергеева дочь Акилина 9ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василием Стефа... Показать все