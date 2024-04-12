Тренин Сидор Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Тренин Илья Михайлов
Бракосочетание
20.07.1813
Рождение ребёнка
04.11.1814
Дочь: Матрона Сидорова
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
15.11.1816
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
28.01.1818
Дочь: Воинкова (тренина) Мария Сидорова
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
14.06.1819
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
18.10.1821
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Анна Сидорова
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
30.07.1824
Сын: Тренин Прокл Сидоров
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Рождение ребёнка
11.04.1829
Дочь: Ирина Сидорова
Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Смерть
Неизвестно