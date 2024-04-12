Тренин Сидор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТренин Сидор Ильин

Тренин Сидор Ильин

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Тренин Илья Михайлов

Мать: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.07.1813

Жена: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Рождение ребёнка
04.11.1814

Дочь: Матрона Сидорова

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.1816

Сын: Тренин Матвий Сидоров

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1818

Дочь: Воинкова (тренина) Мария Сидорова

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1819

Сын: Тренин Елисей Сидоров

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1821

Сын: Тренин Иларион Сидоров

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Анна Сидорова

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1824

Сын: Тренин Прокл Сидоров

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1829

Дочь: Ирина Сидорова

Мать ребёнка: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close