Тренин Илья Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти26.12.1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Тренин Михайло
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Тренин - Ударцев Димитрий Ильин
Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Ильина
Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тренин - Ударцев Елисей Ильин
Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Тренин Степан Ильин
Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Тренин Сидор Ильин
Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1803