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Тренин Илья Михайлов

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

26.12.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Тренин Михайло

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Тренин - Ударцев Димитрий Ильин

Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Ильина

Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тренин - Ударцев Елисей Ильин

Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Тренин Степан Ильин

Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Тренин Григорий Ильин

Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тренин Сидор Ильин

Мать ребёнка: Ударцова Мавра Афанасиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Мавра Афанасиева

Смерть
26.12.1803
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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