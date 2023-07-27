Ударцова (Ударцова) Мавра Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Тренин - Ударцев Димитрий Ильин
Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тренин - Ударцев Елисей Ильин
Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Тренин Степан Ильин
Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Тренин Сидор Ильин
Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тренин Илья Михайлов
Смерть
Неизвестно