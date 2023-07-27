Ударцова (Ударцова) Мавра Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Ударцова) Мавра Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Тренин - Ударцев Димитрий Ильин

Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тренин - Ударцев Елисей Ильин

Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Тренин Степан Ильин

Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Тренин Григорий Ильин

Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тренин Сидор Ильин

Отец ребёнка: Тренин Илья Михайлов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин Илья Михайлов

Смерть
Неизвестно