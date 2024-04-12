Воинкова (Тренина) (Тренина) Мария Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тренина) (Тренина) Мария Сидорова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1818

Отец: Тренин Сидор Ильин

Мать: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1840

Муж: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Рождение ребёнка
15.12.1840

Сын: Воинков Стефан Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1845

Сын: Воинков Георгий Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1848

Сын: Воинков Козма Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1850

Сын: Воинков Яков Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1851

Сын: Воинков Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1852

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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