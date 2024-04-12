Воинкова (Тренина) (Тренина) Мария Сидорова
Место рождения
Дата рождения28.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1818
Бракосочетание
04.02.1840
Рождение ребёнка
15.12.1840
Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Рождение ребёнка
25.05.1845
Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Рождение ребёнка
30.10.1848
Сын: Воинков Козма Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Рождение ребёнка
19.03.1850
Сын: Воинков Яков Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Рождение ребёнка
21.04.1851
Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Рождение ребёнка
29.07.1852
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иоанн (Иван) Федоров
Смерть
Неизвестно