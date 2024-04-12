Тренина (Кокорина) (Кокорина) Васса Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Кокорина) (Кокорина) Васса Павлова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Кокорин Павел Яковлев

Мать: Кокорина Евдокия Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.07.1813

Муж: Тренин Сидор Ильин

Рождение ребёнка
04.11.1814

Дочь: Матрона Сидорова

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.1816

Сын: Тренин Матвий Сидоров

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1818

Дочь: Воинкова (тренина) Мария Сидорова

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1819

Сын: Тренин Елисей Сидоров

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1821

Сын: Тренин Иларион Сидоров

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Анна Сидорова

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1824

Сын: Тренин Прокл Сидоров

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1829

Дочь: Ирина Сидорова

Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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