Тренина (Кокорина) (Кокорина) Васса Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Бракосочетание
20.07.1813
Муж: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
04.11.1814
Дочь: Матрона Сидорова
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
15.11.1816
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
28.01.1818
Дочь: Воинкова (тренина) Мария Сидорова
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
14.06.1819
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
18.10.1821
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
30.07.1824
Сын: Тренин Прокл Сидоров
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Рождение ребёнка
11.04.1829
Дочь: Ирина Сидорова
Отец ребёнка: Тренин Сидор Ильин
Смерть
Неизвестно