Кокорин Павел Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти23.03.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Кокорин Яков
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кокорин Федор Павлов
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Кокорин Исаак Павлов
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Тренина (кокорина) Васса Павлова
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Кокорин Иван Павлов
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова
Смерть
23.03.1828
Причина смерти: чахоткою