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Кокорин Павел Яковлев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

23.03.1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Кокорин Яков

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кокорин Федор Павлов

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Кокорин Исаак Павлов

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Тренина (кокорина) Васса Павлова

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кокорин Иван Павлов

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.03.1828
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: чахоткою
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