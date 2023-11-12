Бочковский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочковский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1949

Сын: Бочковский Антон Николаевич

Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаровская Галина Николаевна

Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутник Аделя Николаевна

Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Бронислав Николаевич

Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Героня

Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна

Смерть
Неизвестно
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