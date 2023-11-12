Бочковский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1949
Сын: Бочковский Антон Николаевич
Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаровская Галина Николаевна
Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутник Аделя Николаевна
Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Бронислав Николаевич
Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Героня
Мать ребёнка: Бочковская Франя Павловна
Смерть
Неизвестно