Бочковский Героня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочковская Геля Героимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочковская Станислава Героимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Николай Героимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Юзик Героимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно