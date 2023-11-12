Бочковский Героня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочковский Героня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бочковский Николай

Мать: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочковская Геля Героимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочковская Станислава Героимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Николай Героимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Юзик Героимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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