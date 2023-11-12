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Бочковская Франя Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1949

Сын: Бочковский Антон Николаевич

Отец ребёнка: Бочковский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочковский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаровская Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бочковский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутник Аделя Николаевна

Отец ребёнка: Бочковский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бочковский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Бронислав Николаевич

Отец ребёнка: Бочковский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковский Героня

Отец ребёнка: Бочковский Николай

Смерть
Неизвестно
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