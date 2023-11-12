Бочковская Франя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1949
Сын: Бочковский Антон Николаевич
Отец ребёнка: Бочковский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаровская Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутник Аделя Николаевна
Отец ребёнка: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Бронислав Николаевич
Отец ребёнка: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковский Героня
Отец ребёнка: Бочковский Николай
Смерть
Неизвестно