Бочковский Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочковский Антон Николаевич

Бочковский Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1949

Дата смерти

?.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1949

Отец: Бочковский Николай

Мать: Бочковская Франя Павловна

Рождение ребёнка
03.07.1972

Дочь: Бочковская Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Бочковская Раиса Александровна

Рождение ребёнка
21.11.1980

Дочь: Бочковская Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Бочковская Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочковская Раиса Александровна

Смерть
?.08.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close