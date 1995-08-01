Бочковский Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1949
Дата смерти?.08.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1949
Отец: Бочковский Николай
Рождение ребёнка
03.07.1972
Дочь: Бочковская Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Бочковская Раиса Александровна
Рождение ребёнка
21.11.1980
Дочь: Бочковская Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Бочковская Раиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1995