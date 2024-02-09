Дедик Феодосий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна
Мать ребёнка: Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна
Дочь: Дедик Евфросинья Феодосиевна
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Дочь: Дедик Наталья Феодосиевна
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Сын: Дедик Евтихий Феодосиевич
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Дочь: Дедик Мавра Феодосиевна
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Дочь: Дедик Ульяна Феодосиевна
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Сын: Дедик Константин Феодосиевич
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна