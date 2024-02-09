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Дедик Феодосий Кириллович

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Место рождения

Бутовка, Чернігівська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутовка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1852 ст.

Жена: Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна

Мать ребёнка: Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна

Великое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1867 ст.

Жена: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1870 ст.

Дочь: Дедик Евфросинья Феодосиевна

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1871 ст.

Дочь: Дедик Наталья Феодосиевна

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1873 ст.

Сын: Дедик Евтихий Феодосиевич

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.

Дочь: Дедик Мавра Феодосиевна

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1879 ст.

Дочь: Дедик Ульяна Феодосиевна

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.

Сын: Дедик Константин Феодосиевич

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1885 ст.

Сын: Дедик Кирилл Феодосиевич

Мать ребёнка: Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Дедик Степан Феодосиевич

Мать ребёнка: Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна

Великое Устье, Чернігівська область
Смерть
После 1874
Великое Устье, Чернігівська область

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