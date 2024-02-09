Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Яковенко Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1870 ст.
Дочь: Дедик Евфросинья Феодосиевна
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
16.08.1871 ст.
Дочь: Дедик Наталья Феодосиевна
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
05.04.1873 ст.
Сын: Дедик Евтихий Феодосиевич
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.
Дочь: Дедик Мавра Феодосиевна
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
29.11.1879 ст.
Дочь: Дедик Ульяна Феодосиевна
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.
Сын: Дедик Константин Феодосиевич
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
14.02.1885 ст.
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Смерть
Неизвестно