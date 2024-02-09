Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедик (Яковенко) Евдокия Кондратьевна

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Место рождения

Великое Устье, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Яковенко Кондратий

Мать: не указана

Великое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1867 ст.

Муж: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1870 ст.

Дочь: Дедик Евфросинья Феодосиевна

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1871 ст.

Дочь: Дедик Наталья Феодосиевна

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1873 ст.

Сын: Дедик Евтихий Феодосиевич

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.

Дочь: Дедик Мавра Феодосиевна

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1879 ст.

Дочь: Дедик Ульяна Феодосиевна

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.

Сын: Дедик Константин Феодосиевич

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1885 ст.

Сын: Дедик Кирилл Феодосиевич

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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