Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна

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Место рождения

Великое Устье, Чернігівська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шугалей Даниил Фёдорович

Мать: не указана

Великое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1852 ст.

Муж: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Дедик Степан Феодосиевич

Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович

Великое Устье, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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