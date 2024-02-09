Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шугалей Даниил Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1852 ст.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Дедик Феодосий Кириллович
Смерть
Неизвестно