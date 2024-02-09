Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна

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Место рождения

Великое Устье, Чернігівська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Дедик Феодосий Кириллович

Мать: Дедик (Шугалей) Евдокия Даниловна

Великое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1874 ст.

Муж: Гирич Трофим Андреевич

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Гирич Дионисий Трофимович

Отец ребёнка: Гирич Трофим Андреевич

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.

Сын: Гирич Корнилий Трофимович

Отец ребёнка: Гирич Трофим Андреевич

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1886 ст.

Дочь: Гирич Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Гирич Трофим Андреевич

Великое Устье, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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