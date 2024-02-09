Гирич (Дедик) Феодора Феодосиевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
11.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Гирич Дионисий Трофимович
Отец ребёнка: Гирич Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.
Сын: Гирич Корнилий Трофимович
Отец ребёнка: Гирич Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1886 ст.
Дочь: Гирич Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Гирич Трофим Андреевич
Смерть
Неизвестно