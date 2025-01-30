Кислицын Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1949
Отец: Кислицын Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1980
Сын: Кислицын Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.03.1982
Дочь: Чунихина (Кислицына) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Фёдоровна