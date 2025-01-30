Кислицын Владимир Яковлевич 07.11.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислицын Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1949

Отец: Кислицын Яков Иванович

Мать: Кислицына Полина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.05.1980

Сын: Кислицын Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.03.1982

Дочь: Чунихина (Кислицына) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Фёдоровна

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