Кислицына Валентина Фёдоровна 04.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислицына Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
22.05.1980

Сын: Кислицын Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кислицын Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
04.03.1982

Дочь: Чунихина (Кислицына) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кислицын Владимир Яковлевич

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