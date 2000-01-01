Кислицына Полина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1949
Рождение ребёнка
30.08.1955
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно