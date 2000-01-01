Кислицына Полина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Полина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Яков Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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