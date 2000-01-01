Кислицын Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Кислицын Иван Андреевич
Мать: Кислицына Евдокия
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Полина Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.11.1949
Рождение ребёнка
30.08.1955
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно