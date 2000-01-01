Кислицын Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Кислицын Иван Андреевич

Мать: Кислицына Евдокия

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Полина Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Полина Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Полина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Полина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Полина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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