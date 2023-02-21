Кислицына Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кислицын Александр Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кислицын Яков Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекрыжова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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