Кислицына Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кислицын Александр Иванович
Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекрыжова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислицын Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно