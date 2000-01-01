Чекрыжова (Кислицына) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислицын Иван Андреевич
Мать: Кислицына Евдокия
Рождение ребёнка
11.03.1948
Рождение ребёнка
27.09.1955
Рождение ребёнка
16.09.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно