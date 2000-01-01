Чекрыжова (Кислицына) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекрыжова (Кислицына) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислицын Иван Андреевич

Мать: Кислицына Евдокия

Рождение ребёнка
11.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекрыжов Николай Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекрыжов Николай Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекрыжов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекрыжов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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