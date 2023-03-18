Травкин Семён Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкин Семён Афанасьевич

Место рождения

Никольское, Горшеченский район, Курская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Травкин Афанасий

Мать: не указана

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
20.06.1907

Сын: Травкин Демьян Семенович

Мать ребёнка: Травкина Мария

село Никольское, Горшеченский (Ястребовский) район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Травкин Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Травкина Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Смерть
1915
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