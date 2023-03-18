Травкин Семён Афанасьевич
Место рожденияНикольское, Горшеченский район, Курская область
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Травкин Афанасий
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
20.06.1907
Мать ребёнка: Травкина Мария
село Никольское, Горшеченский (Ястребовский) район, Курская область
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Травкина Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Смерть
1915