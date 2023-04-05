Травкин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТравкин Афанасий

Травкин Афанасий

avatar

Место рождения

Никольское, Горшеченский район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Травкин Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close