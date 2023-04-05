Травкин Афанасий
Место рожденияНикольское, Горшеченский район, Курская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Травкин Семён Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Смерть
Неизвестно