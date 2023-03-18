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Травкин Демьян Семенович

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Место рождения

Никольское, Горшеченский район, Курская область

Дата рождения

20.06.1907

Дата смерти

19.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907

Отец: Травкин Семён Афанасьевич

Мать: Травкина Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Травкин Михаил Демьянович

Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1939

Дочь: Чернышова Нина Демьяновна

Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1939

Дочь: Травкина Зинаида Демьяновна

Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Травкин Леонид Демьянович

Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Травкин Николай Демьянович

Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травкина Анна Ивановна

Смерть
19.05.1984
Губкин, Губкинский, Белгородская область
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