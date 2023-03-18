Травкин Демьян Семенович
Место рожденияНикольское, Горшеченский район, Курская область
Дата рождения20.06.1907
Дата смерти19.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907
Отец: Травкин Семён Афанасьевич
Мать: Травкина Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Травкин Михаил Демьянович
Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1939
Дочь: Чернышова Нина Демьяновна
Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1939
Дочь: Травкина Зинаида Демьяновна
Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Травкин Леонид Демьянович
Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Травкин Николай Демьянович
Мать ребёнка: Травкина Анна Ивановна
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Травкина Анна Ивановна
Смерть
19.05.1984
Губкин, Губкинский, Белгородская область