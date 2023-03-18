Травкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1907
Отец ребёнка: Травкин Семён Афанасьевич
село Никольское, Горшеченский (Ястребовский) район, Курская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Травкин Семён Афанасьевич
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Смерть
Неизвестно