Травкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1907

Сын: Травкин Демьян Семенович

Отец ребёнка: Травкин Семён Афанасьевич

село Никольское, Горшеченский (Ястребовский) район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Травкин Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Травкин Семён Афанасьевич

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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