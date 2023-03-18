Травкин Михаил Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТравкин Михаил Демьянович

Травкин Михаил Демьянович

Место рождения

Никольское, Горшеченский район, Курская область

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Травкин Демьян Семенович

Мать: Травкина Анна Ивановна

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Травкина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Травкина Матрёна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Травкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Травкина Матрёна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травкина Матрёна

Смерть
Около 1980
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close