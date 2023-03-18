Травкин Михаил Демьянович
Место рожденияНикольское, Горшеченский район, Курская область
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: Травкин Демьян Семенович
Мать: Травкина Анна Ивановна
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Травкина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Травкина Матрёна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Травкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Травкина Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Травкина Матрёна
Смерть
Около 1980