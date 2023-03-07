Травкина Матрёна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиОколо 2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Травкина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Травкин Михаил Демьянович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Травкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Травкин Михаил Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2005