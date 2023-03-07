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Травкина Матрёна

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Место рождения

Губкин, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Около 2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Травкина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Травкин Михаил Демьянович

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Травкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Травкин Михаил Демьянович

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Травкин Михаил Демьянович

Смерть
Около 2005
Губкин, Губкинский, Белгородская область
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