Жукова (Звонарёва) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Звонарёва) Нина

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

26.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1940

Отец: Звонарев Федор

Мать: Звонарева Дарья

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
07.07.1964

Сын: Жуков Андрей

Отец ребёнка: Жуков Лев

Россия
Рождение ребёнка
27.07.1976

Сын: Жуков Дмитрий

Отец ребёнка: Жуков Лев

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