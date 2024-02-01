Жукова (Звонарёва) Нина
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения26.01.1940
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1940
Отец: Звонарев Федор
Мать: Звонарева Дарья
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
07.07.1964
Сын: Жуков Андрей
Отец ребёнка: Жуков Лев
Россия
Рождение ребёнка
27.07.1976
Сын: Жуков Дмитрий
Отец ребёнка: Жуков Лев