Звонарева (Нестерова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонарева (Нестерова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Михаил

Мать: Нестерова Анна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Звонарев Валентин

Отец ребёнка: Звонарев Федор

Рождение ребёнка
26.01.1940

Дочь: Жукова Нина

Отец ребёнка: Звонарев Федор

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Анатолий

Отец ребёнка: Звонарев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Владимир

Отец ребёнка: Звонарев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Владимир

Отец ребёнка: Звонарев Федор

Смерть
Неизвестно
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