Звонарева (Нестерова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Михаил
Мать: Нестерова Анна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Звонарев Валентин
Отец ребёнка: Звонарев Федор
Рождение ребёнка
26.01.1940
Дочь: Жукова Нина
Отец ребёнка: Звонарев Федор
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Анатолий
Отец ребёнка: Звонарев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Владимир
Отец ребёнка: Звонарев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Владимир
Отец ребёнка: Звонарев Федор
Смерть
Неизвестно