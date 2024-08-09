Звонарев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти20.09.1979
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Звонарев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Владимир
Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Владимир
Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Анатолий
Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Звонарев Валентин
Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья
Рождение ребёнка
26.01.1940
Дочь: Жукова (Звонарёва) Нина
Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья
Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
20.09.1979
Похороны
Неизвестно