Звонарев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонарев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Звонарев Григорий

Мать: Звонарева (Полякова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Владимир

Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Владимир

Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Анатолий

Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Звонарев Валентин

Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья

Рождение ребёнка
26.01.1940

Дочь: Жукова (Звонарёва) Нина

Мать ребёнка: Звонарева (Нестерова) Дарья

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
20.09.1979
Похороны
Неизвестно

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