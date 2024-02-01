Звонарев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Звонарев Иван
Рождение ребёнка
1894
Сын: Звонарев Григорий
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Семчино
Рождение ребёнка
1900
Сын: Звонарев Федор
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Рождение ребёнка
14.05.1902
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Семчино
Рождение ребёнка
1904
Сын: Звонарев Александр
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Семчино
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролкова Марфа
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Иван
Мать ребёнка: Звонарева Анастасия
Смерть
Неизвестно