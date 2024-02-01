Звонарев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонарев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Звонарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Звонарев Григорий

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Семчино
Рождение ребёнка
1900

Сын: Звонарев Федор

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Рождение ребёнка
14.05.1902

Сын: Звонарев Федор (Мошка)

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Семчино
Рождение ребёнка
1904

Сын: Звонарев Александр

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Семчино
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролкова Марфа

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Иван

Мать ребёнка: Звонарева Анастасия

Смерть
Неизвестно
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