Звонарева (Бырина) Агрипина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонарева (Бырина) Агрипина Николаева

Звонарева (Бырина) Агрипина Николаева

avatar

Место рождения

Воловниково

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Бырин Николай Васильев

Мать: Бырина Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Григорий

Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Звонарев Павел

Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
28.10.1874

Муж: Звонарев Иван Гаврилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: (Звонарева) Евдокия

Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
05.09.1890

Сын: Звонарев Михаил

Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: (Звонарева) Параскева

Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: (Звонарева) Мария

Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.