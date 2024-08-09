Звонарева (Бырина) Агрипина Николаева
Место рожденияВоловниково
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Бырин Николай Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Григорий
Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов
д.Семчино
Бракосочетание
28.10.1874
д.Семчино
Рождение ребёнка
25.07.1883
Дочь: (Звонарева) Евдокия
Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
05.09.1890
Сын: Звонарев Михаил
Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: (Звонарева) Параскева
Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
21.03.1894
Дочь: (Звонарева) Мария
Отец ребёнка: Звонарев Иван Гаврилов
д.Семчино
Смерть
Неизвестно