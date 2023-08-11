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Грошиков Прохор Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грошиков Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Феодора

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Грошиков Емельян Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Грошиков Ерофей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Грошиков Акакий Прохорович

Мать ребёнка: Грошикова Феодора

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Грошиков Ефим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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