Грошиков Прохор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грошиков Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грошикова Феодора
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Грошиков Емельян Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Грошиков Ерофей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Грошиков Акакий Прохорович
Мать ребёнка: Грошикова Феодора
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно