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Грошиков Емельян Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Грошиков Прохор Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Матрона Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 14.02.1815

Дочь: Ермилова (Ермилова) Агафия Емельяновна

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1817

Сын: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Грошиков Гавриил Емельянович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна

Рождение ребёнка
04.01.1820

Сын: Грошиков Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1822

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