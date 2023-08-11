Грошиков Емельян Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Грошиков Прохор Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 14.02.1815
Дочь: Ермилова (Ермилова) Агафия Емельяновна
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
17.08.1817
Сын: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Грошиков Гавриил Емельянович
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
04.01.1820
Сын: Грошиков Даниил Емельянович
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна
Смерть
Около 1822