Шапкина Матрона Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 14.02.1815
Дочь: Ермилова (Ермилова) Агафия Емельяновна
Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович
Рождение ребёнка
17.08.1817
Сын: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Грошиков Гавриил Емельянович
Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович
Рождение ребёнка
04.01.1820
Сын: Грошиков Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шапкина (Шапкина) Ксения Абрамовна
Отец ребёнка: Шапкин Абрам Дмитриевич
Смерть
Неизвестно