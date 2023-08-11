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Шапкина Матрона Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Абрам Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Емельян Прохорович

Рождение ребёнка
Около 14.02.1815

Дочь: Ермилова (Ермилова) Агафия Емельяновна

Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1817

Сын: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Грошиков Гавриил Емельянович

Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович

Рождение ребёнка
04.01.1820

Сын: Грошиков Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Грошиков Емельян Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шапкина (Шапкина) Ксения Абрамовна

Отец ребёнка: Шапкин Абрам Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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