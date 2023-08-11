Шапкин Абрам Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1799
Дата смерти25.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1821
Дочь: Шапкина (Шапкина) Фекла Абрамовна
Мать ребёнка: Шапкина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шапкина (Шапкина) Ксения Абрамовна
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна
Смерть
25.01.1870