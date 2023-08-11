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Шапкин Абрам Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1799

Дата смерти

25.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1799

Отец: Шапкин Дмитрий Мартинович

Мать: Шапкина Матрона Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Матрона Кондратьевна

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Шапкина (Шапкина) Фекла Абрамовна

Мать ребёнка: Шапкина Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шапкина (Шапкина) Ксения Абрамовна

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Кондратьевна

Смерть
25.01.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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