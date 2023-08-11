Шапкин Дмитрий Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Дмитрий Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шапкин Абрам Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шапкин Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стабурков Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.08.1812

Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шапкин Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Шапкина Неонилла Дмитриевна

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Матрона Федуловна

Смерть
Неизвестно
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