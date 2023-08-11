Шапкин Дмитрий Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Стабурков Федот Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.08.1812
Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Шапкина Неонилла Дмитриевна
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно