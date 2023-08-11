Шапкина Матрона Федуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795 или 1799
Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович
Рождение ребёнка
Около 02.08.1812
Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Шапкина (Шапкина) Неонилла Дмитриевна
Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович
Смерть
Неизвестно