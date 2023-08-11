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Шапкина Матрона Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Дмитрий Мартинович

Рождение ребёнка
1795 или 1799

Сын: Шапкин Абрам Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шапкин Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович

Рождение ребёнка
Около 02.08.1812

Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шапкин Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шапкин Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Шапкина (Шапкина) Неонилла Дмитриевна

Отец ребёнка: Шапкин Дмитрий Мартинович

Смерть
Неизвестно

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