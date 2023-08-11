Грошиков Ерофей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Грошиков Прохор Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Грошикова Фекла Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1821
Дочь: Ермилова Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1824
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно