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Грошиков Ерофей Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Грошиков Прохор Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Грошикова Фекла Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1821

Дочь: Ермилова Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1824

Сын: Грошиков Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Грошиков Агей Ерофеевич

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Грошиков Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно