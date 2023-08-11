Грошикова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошикова Евдокия Федоровна

Грошикова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1821

Дочь: Ермилова Евдокия Ерофеевна

Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1824

Сын: Грошиков Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Грошиков Агей Ерофеевич

Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Грошиков Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Ерофей Прохорович

Смерть
Неизвестно