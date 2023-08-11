Грошикова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1821
Дочь: Ермилова Евдокия Ерофеевна
Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович
Рождение ребёнка
19.03.1824
Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Грошиков Ерофей Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно