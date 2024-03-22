Зеленин Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1819 и 1820
Дата смерти1892
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820
Отец: Зеленин Яков Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зеленин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ханаева Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Константин Дмитриевич
Смерть
1892