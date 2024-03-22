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Зеленин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между 1819 и 1820

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820

Отец: Зеленин Яков Степанович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ханаева Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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