Зеленин Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти18.01.1898 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Зеленин Дмитрий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1890 ст.
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов, диакон Александр Лобанов. Поручители по женихе: вологодский мещанин Иван Гаврилович Ханаев и запасный рядовой Павел Степанович Каз... Показать все
Смерть
18.01.1898 ст.
Умер от чахотки.
Похороны
20.01.1898 ст.
Отпевание совершено в Благовещенской церкви протоиереем Всеволодом Сиземским. Погребён на Богородском Глинковском кладбище.