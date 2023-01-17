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Зеленин Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

18.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1819 и 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Зеленин Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.04.1890 ст.

Жена: Зеленина Павла Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов, диакон Александр Лобанов. Поручители по женихе: вологодский мещанин Иван Гаврилович Ханаев и запасный рядовой Павел Степанович Каз... Показать все
Смерть
18.01.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер от чахотки.
Похороны
20.01.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отпевание совершено в Благовещенской церкви протоиереем Всеволодом Сиземским. Погребён на Богородском Глинковском кладбище.
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