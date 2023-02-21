Зеленина (Сладкевич) Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1890 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов, диакон Александр Лобанов. Поручители по женихе: вологодский мещанин Иван Гаврилович Ханаев и запасный рядовой Павел Степанович Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно