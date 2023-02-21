Зеленина (Сладкевич) Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Сладкевич) Павла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.04.1890 ст.

Муж: Зеленин Григорий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов, диакон Александр Лобанов. Поручители по женихе: вологодский мещанин Иван Гаврилович Ханаев и запасный рядовой Павел Степанович Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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