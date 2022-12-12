Ханаева (Зеленина) Юлия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханаева (Зеленина) Юлия Дмитриевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Зеленин Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.10.1887

Муж: Ханаев Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Леонтьевская церковь. Поручители по женихе: вологодский мещанский сын Николай Иванович Иванов и вологодский мещанин Михаил Владимирович Зепалов. Поручители по невесте: вологодский мещанин Иван никола... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.

Дочь: Ханаева София Ивановна

Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.

Сын: Ханаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ханаева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1895 ст.

Сын: Ханаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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