Ханаева (Зеленина) Юлия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Зеленин Дмитрий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1887
Леонтьевская церковь. Поручители по женихе: вологодский мещанский сын Николай Иванович Иванов и вологодский мещанин Михаил Владимирович Зепалов. Поручители по невесте: вологодский мещанин Иван никола... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.
Дочь: Ханаева София Ивановна
Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.
Сын: Ханаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ханаева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
22.03.1895 ст.
Отец ребёнка: Ханаев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно