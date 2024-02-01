Ананьев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ионов Ананий
Мать: Ионов ?
Рождение ребёнка
03.01.1885
Сын: Фёдоров Иоанн
Мать ребёнка: Ананьев Марья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
15.04.1900
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ананьев Марья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Нил
Мать ребёнка: Ананьев Марья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьев Марья
Смерть
Неизвестно