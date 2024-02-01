Ананьев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ионов Ананий

Мать: Ионов ?

Рождение ребёнка
03.01.1885

Сын: Фёдоров Иоанн

Мать ребёнка: Ананьев Марья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
15.04.1900

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ананьев Марья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Нил

Мать ребёнка: Ананьев Марья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьев Марья

Смерть
Неизвестно
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