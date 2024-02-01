Ионов Ананий
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ананьев Григорий
Мать ребёнка: Ионов ?
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ананьев Пётр
Мать ребёнка: Ионов ?
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1855
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Баранов Елена
Мать ребёнка: Ионов ?
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Фёдор
Мать ребёнка: Ионов ?
Смерть
Неизвестно