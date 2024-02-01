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Ионов Ананий

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иона

Мать: ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ананьев Григорий

Мать ребёнка: Ионов ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ананьев Пётр

Мать ребёнка: Ионов ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ионов ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Баранов Елена

Мать ребёнка: Ионов ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ионов ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Фёдор

Мать ребёнка: Ионов ?

Смерть
Неизвестно
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